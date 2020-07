Woningen ontruimd wegens brand in spouwmuren in Zoetermeer

Wegens een brand in de spouwmuren van enkele woningen in de Hazerswoudestraat in Zoetermeer zijn tien tot vijftien bewoners op straat komen te staan. Zeker vier woningen hebben veel waterschade opgelopen door bluswerkzaamheden en zijn onbewoonbaar, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Een bewoner van het huis waar de brand is ontstaan, is gewond en overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond tijdens werkzaamheden in een spouwmuur van een rijtjeshuis. Het isolatiemateriaal in de spouwmuur is vervolgens gaan branden, waarna het vuur oversloeg naar de spouwmuren van de andere woningen. Een speciaal team van de brandweer gaat gaten boren om het vuur in de muren te blussen, aldus de woordvoerder.