Woningen ontruimd wegens brand in Amsterdam

De brandweer in Amsterdam heeft tientallen woningen ontruimd wegens een brand in een restaurant aan de Sloterkade. Tegen 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven, maar de brandweer is nog wel een tijd bezig met nablussen. Tientallen bewoners zijn opgevangen in de buurt. Een aantal zal de nacht elders moeten doorbrengen, omdat een aantal woningen onbewoonbaar zijn geraakt, aldus de woordvoerder.

Vermoedelijk is de brand door nog onbekende oorzaak ontstaan in het afvoerkanaal en heeft het vuur zich vervolgens verspreid via de vloeren van de bovengelegen appartementen. Om bij het vuur te komen, moesten er vloeren worden gesloopt, zei een woordvoerder van de brandweer. Ook zijn van enkele woningen de ramen uitgeslagen. Enkele woningen zijn voorlopig onbewoonbaar, aldus de woordvoerder.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Wel zijn enkele mensen nagekeken die rook hadden ingeademd.