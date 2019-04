Woningen ontruimd om brand Hellevoetsluis

Vanwege een grote uitslaande brand in een leegstaand pand in Hellevoetsluis zijn vijf woningen ontruimd. Dat meldt de Veiligheidsregio Rijnmond. Het gaat om tien of elf mensen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Rond 04.00 uur begon de rookvorming af te nemen. „De brandweermannen verrichten nu een aantal metingen in het huis het dichtst bij de brand. Als die allemaal oké zijn, mogen de mensen weer terug naar huis”, zegt de woordvoerder. „Tot die tijd blijven zij op de brandweerkazerne.”

Aan de Westkade brak kort na 02.00 uur een brand uit in een leegstaand huis. Die sloeg al snel over naar het naastgelegen, ook lege, pand. „Wij proberen nu om de brand beperkt te houden tot deze twee huizen”, aldus de woordvoerder. Het gaat om een huizenblok met vier woningen die allemaal al gesloopt zouden worden.

De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse om de brand te blussen. Volgens de veiligheidsregio draait de wind veel, wat het blussen bemoeilijkt. De brandweermannen bestrijden de brand daarom van een afstand.