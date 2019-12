Woningen ontruimd om aanhoudende brand

De brandweer heeft dinsdagavond in het Roermondse kerkdorp Swalmen zes woningen ontruimd vanwege een aanhoudende brand bij een naburig papierrecyclingbedrijf. De achttien bewoners worden opgevangen in een sporthal in het Limburgse dorpje.

De mensen aan de Veestraat zitten volgens een woordvoerder van de brandweer al meer dan acht uur in de rook. De brand bij het papierrecyclingbedrijf woedt sinds dinsdagochtend. „Als je zo lang in de rook zit, ga je er last van krijgen”, zei de woordvoerder.

De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met het bestrijden van de smeulende vuurhaard. Als de bewoners in de nacht van dinsdag op woensdag niet terug kunnen, regelt de gemeente onderdak voor hen.