Bij een horecagelegenheid in het Brabantse Valkenswaard is mogelijk een explosief gevonden. Het gaat om een horecagelegenheid in de Karel Mollenstraat Zuid. Dat meldt de politie.

Uit voorzorg moesten de bewoners van een nabijgelegen appartementengebouw hun woningen verlaten en is de omgeving afgezet. De politie heeft de EOD ingeschakeld voor verder onderzoek.