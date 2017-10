Woningen ontruimd na plofkraak Kudelstaart

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Kudelstaart acht woningen ontruimd na een poging tot een plofkraak. Onbekenden probeerden een plofkraak te plegen bij een pinautomaat aan de Einsteinstraat en richtten daarbij grote schade aan. De daders zijn met een auto in onbekende richting vertrokken.

Volgens de politie liggen er nog explosieven op straat. Uit voorzorg zijn de nabijgelegen woningen ontruimd en is het gebied afgezet.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet ter plaatse met een explosievenrobot onderzoek.