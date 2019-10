Woningen ontruimd na plofkraak in Spijkenisse

Een aantal woningen boven winkelcentrum ’t Plateau in Spijkenisse is urenlang ontruimd geweest na een plofkraak op een geldautomaat. De explosie was rond 4.00 uur donderdagochtend, kort na 9.00 uur mochten de bewoners terug naar huis. Naar de daders wordt nog gezocht.

Door de explosie ontstond een enorme ravage. De hulpdiensten waren massaal aanwezig, onder meer om te controleren op een gaslek of instortingsgevaar. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om er zeker van te zijn dat er geen explosiegevaar was. De directe omgeving van de pinautomaat blijft voorlopig nog afgezet, het winkelcentrum is wel weer vrijgegeven, meldt de veiligheidsregio.

Twee weken geleden was er al een plofkraak bij winkelcentrum Akkerhof.