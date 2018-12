Woningen ontruimd na plofkraak in Emmen

In het Drentse Emmen moesten na een plofkraak de bewoners van enkele panden aan het Valkenveld uit voorzorg worden geëvacueerd. Dat meldt de politie. Om hoeveel mensen het precies gaat is onbekend.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal onderzoek doen op de plaats van de ontploffing. Deze speciale eenheid gaat de hulpdiensten helpen met onderzoek bij de pinautomaat. De ontruiming van diverse woningen is inmiddels begonnen.

Het is nog onduidelijk of er geld is buitgemaakt. Er zijn nog geen arrestaties verricht.