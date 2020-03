Woningen ontruimd na gaslek Sliedrecht

In de Roerdompstraat in Sliedrecht zijn tien woningen ontruimd vanwege een gaslek. Waarschijnlijk is dat lek ontstaan bij werkzaamheden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De ontruiming van woningen was nodig omdat het ontsnappende gas dicht bij de huizen kwam.

Netbeheerder Stedin is ingeschakeld en heeft vrij snel de gastoevoer kunnen afsluiten. De reparatie van de leiding gaat enkele uren duren. Wanneer de bewoners kunnen terugkeren naar hun huizen is nog niet bekend. Naar een opvanglocatie wordt nog gezocht.