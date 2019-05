Woningen ontruimd na brand winkelpand Den Haag

Aan de Wateringsestraat in Den Haag heeft een grote brand gewoed in een winkelpand. Doordat er veel rook is vrijgekomen naar de bovenliggende woningen aan de ’s- Gravenzandelaan en de Wateringsestraat zijn die ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.

Zo’n dertig tot veertig bewoners zijn door de brandweer uit hun huizen gehaald. „Door de rook was het voor hen niet veilig om in de huizen te blijven”, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. „Voor hen wordt opvang geregeld, zo hebben we een bus laten komen.”

De brand was na 03.00 uur uitgebroken in een winkelpand waarin een supermarkt en bakkerij is gevestigd en is grotendeels onder controle. De brand is ontstaan in een machine die op krachtstroom staat. Daar moet de stroom van worden afgekoppeld. Daarna moet de brandweer nog afblussen.