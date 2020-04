Woningen ontruimd in Uden vanwege plofkraak

In Uden is in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank aan de Promenade. Rond 04.00 uur werd de afstortkluis opgeblazen, meldt de politie. Acht bovenliggende woningen in het pand zijn uit voorzorg ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld voor verder onderzoek en de omgeving is afgezet. De explosie beschadigde het pand en zorgde voor „een ravage”, stelt de politie.

In dezelfde nacht is ook in Hippolytushoef (Noord-Holland) een plofkraak geweest. Ook daar moest een geldautomaat van de Rabobank het ontgelden. De plofkraak gebeurde om rond 03.00 uur aan de Beatrixstraat. Volgens de politie zijn twee personen daarna op een motor weggereden.