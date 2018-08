Woningen in Huizen ontruimd wegens brand

De brandweer heeft in het centrum van Huizen (Noord-Holland) een aantal woningen ontruimd wegens een grote uitslaande brand in een pand waarin vier winkels zijn gevestigd. Ook de toegangswegen naar het centrum van Huizen zijn afgesloten voor verkeer wegens rookontwikkeling. Omdat er weinig wind is, blijft de rook hangen, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand woedt in een pand in de Kerkstraat. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de belendende percelen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.