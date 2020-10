Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft vier woningen in Amsterdam-Zuidoost laten sluiten na schietpartijen en verstoring van de openbare orde. Het gaat om incidenten binnen een (schoon-)familie.

De woningen zijn in de flats Groeneveen, Huigenbos en aan de Schelluinenstraat. Op 12 oktober is er voor de vijfde keer binnen zes weken de openbare orde verstoord, waarbij vier keer is geschoten op een van de woningen. Ze zijn per direct voor drie maanden gesloten.