De brandweer in IJsselstein heeft maandag acht woningen op de hoek van de Oranje Nassaulaan en de Koningin Julianalaan enige tijd ontruimd wegens een gaslek.

De brandweer was gealarmeerd nadat bewoners gas hadden geroken. Nadat medewerkers van netbeheerder Stedin het lek hadden gedicht en de brandweer de woningen had gecontroleerd konden de bewoners enkele uren later weer terug.