Woningen en bedrijfspanden doorzocht in witwasonderzoek

De landelijke recherche heeft woensdag op diverse plekken in het land acht woningen en twee bedrijfspanden doorzocht, in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gericht op een criminele geldstroom, waarbij volgens het Openbaar Ministerie onder meer twee schroothandelaren bij betrokken zijn. Over een periode van drie jaar zou er zo’n 10 miljoen euro zijn „rondgepompt”, aldus het OM, waarbij valse facturen werden gebruikt om de geldstroom legaal te doen lijken.

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op twee vuurwapens, circa 50.000 euro cash, administratie en digitale gegevensdragers. Er zijn geen arrestaties verricht, maar die sluit het OM in een later stadium van het onderzoek niet uit.

In de gemeenten Den Bosch, Huizen, Steenwijkerland, Zandvoort, Maasdriel, Hoeksche Waard en Veere zijn de woningen doorzocht. De twee bedrijfspanden staan in Rotterdam en Zwijndrecht.

Het onderzoek wordt gedaan door het zogeheten FinEc-team van de Dienst Landelijke Recherche. FinEc is gespecialiseerd in financieel rechercheren en richt zich op het aanpakken van de internationaal georganiseerde criminaliteit.