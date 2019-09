De hulpdiensten hebben maandagmiddag in Brunssum zestien appartementen ontruimd. Volgens de brandweer gebeurde dat om het vermoeden van gevaarlijke stoffen in of bij het appartementencomplex aan de Europalaan in de Limburgse stad.

De woordvoerder van de brandweer sprak van een vreemde geur. Na een eerste melding vlak voor 15.00 uur schaalden de hulpdiensten snel op, en sloegen groot alarm. Om welke stoffen het gaat, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen geëvacueerd worden.