Woningen bezorgde Groningers gecheckt op aardbevingsbestendigheid

Gebouw- en huiseigenaren in Groningen die zich zorgen maken over de veiligheid van hun pand bij aardbevingen kunnen vanaf 2 maart een opname (bouwkundig onderzoek) aanvragen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De aanvragen zijn specifiek bedoeld voor eigenaren van panden die nog niet in het versterkingsprogramma van de NCG zitten.

In de regio komen regelmatig aardbevingen voor. Daarom moet goed naar de gebouwconstructies worden gekeken. Panden die in aanmerking komen voor onderzoek moeten in de gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland of Oldambt staan.

Dit jaar kunnen vijfhonderd opnames worden uitgevoerd, aldus de NCG. Een bouwkundige kijkt naar de constructie van bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand, maar ook naar de onderdelen. Daarna wordt een rapport opgemaakt. Op basis daarvan bepaalt de NCG of het nodig is om een gebouw verder te beoordelen. Is dat nodig, dan wordt het pand opgenomen in het lokale programma van aanpak van de gemeente.

Veel gebouwen en huizen zitten al in het versterkingsprogramma van de NCG. Het gaat om panden met een verhoogd risico bij aardbevingen.