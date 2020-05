Woningen beschoten in Almere

In Almere zijn maandagochtend vroeg twee woningen beschoten. Niemand is daarbij gewond geraakt, meldt de politie.

Iets na 03.00 uur kwam een melding over schoten op de Melkdistelstraat. Er was daar meerdere keren op een woning geschoten. De bewoners waren aanwezig maar bleven ongedeerd. Even later kwam een melding vanaf het Freyjaplantsoen. Ook hier was een huis onder vuur genomen. De bewoners waren niet thuis.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide beschietingen en of er een link is naar een schietpartij afgelopen vrijdag op de Melkdistelstraat.