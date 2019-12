Woningen beschadigd door vuurwerk

In een aantal plaatsen in het land zijn afgelopen nacht woningen beschadigd geraakt door vuurwerk.

Zo liep een huis in het Zeeuwse Sluiskil schade op doordat er vuurwerk naar binnen is gegooid. De politie spreekt van een ravage. Niemand raakte gewond. De buurt werd kort na middernacht opgeschrikt door een harde knal. Het zware vuurwerk is vermoedelijk door een gat in een met spaanplaat afgesloten raam naar binnen gegooid. In de woonkamer lagen hout- en glasscherven.

Een woning aan de Hungerstraat in Deventer is de afgelopen nacht voor de tweede keer getroffen door zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond maar door de explosie sneuvelden ruiten en werd de brievenbus in de voordeur vernield. In de nacht van vrijdag kwam de woning vol rook te staan nadat vuurwerk door de brievenbus was gegooid. Volgens lokale media is sprake van een gerichte actie tegen de bewoners. De politie doet onderzoek in en om de woning.

Een huis aan de Stoopstraat in Roosendaal raakte ook flink beschadigd doordat er zwaar vuurwerk waarschijnlijk door de brievenbus is gegooid. De voordeur werd vernield en in de hal klapte een kastdeur uit zijn scharnieren.