Woningcorporatie Stadgenoot voor ‘heel veel geld’ bestolen

Een medewerker van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft het bedrijf voor „heel veel geld” bestolen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. Hij wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Volgens de krant is er 2 miljoen euro verdwenen.

De persoon in kwestie, die op de financiële administratie werkte, werd begin september „geconfronteerd met geconstateerde malversaties”. „De medewerker heeft meteen bekend. We hebben ook meteen aangifte gedaan.” De woordvoerder wil niet zeggen of het een man of een vrouw is en ook de manier van frauderen wil hij niet bevestigen. De Telegraaf schrijft dat het gaat om een vrouw, die elke maand tussen de 10.000 en 20.000 euro overmaakte naar de rekening van haar minderjarige dochter. Hoe dat lange tijd onopgemerkt kon gebeuren, kan de woordvoerder niet zeggen. Stadgenoot gaat wel proberen het gestolen bedrag terug te halen. Het weggesluisde geld zou zijn opgegaan aan gokken en reisjes.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek en „zal waarschijnlijk overgaan tot vervolging”, zegt de zegsman van de woningcorporatie. Stadgenoot heeft 30.000 sociale huurwoningen in de verhuur.