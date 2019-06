Woningbranden door blikseminslagen

Door blikseminslagen braken woensdagochtend branden uit in een huis op een vakantiepark in Cadzand (Zeeland) en een woning in Spijkenisse. Bij beide branden vielen geen gewonden.

De bewoners van het huis in Cadzand zijn opgevangen in het hoofdgebouw van het vakantiepark. Na het afronden van het blussen kunnen de bewoners terug naar hun woning, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

In het huis in Spijkenisse woedt de brand op de zolder. De Veiligheidsregio Rijnmond laat weten dat de bewoners in veiligheid zijn.

In het hele land komen woensdag lokaal stevige onweersbuien voor. De buien trokken in het zuidwesten het land binnen. Het KNMI meldt dat de buien plaatselijk gepaard gaan met hagel en windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Later in de avond en in de nacht naar donderdag verdwijnen de buien.