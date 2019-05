In het centrum van Breukelen heeft na middernacht korte tijd een brand gewoed in een leegstaande woning. De brand woedde in een pand op de Kerkbrink, een winkelstraat in het Utrechtse dorp.

De brandweer die heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Voor de bewoners van de naastgelegen huizen wordt gekeken of zij terug kunnen. De oorzaak van de brand is niet bekend.