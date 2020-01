Woningbrand Duiven blijkt gezinsmoord

De woningbrand in Duiven, waarbij vrijdag drie mensen om het leven kwamen, blijkt een gezinsmoord te zijn. De doden zijn de 64-jarige bewoner van het huis aan de Roodwilligenstraat, zijn 58-jarige vrouw en hun 20-jarige dochter. De identificatie van de lichamen is pas maandag afgerond, aldus de politie.

Het gezin was al dood voor de brand uitbrak. Een van de bewoners heeft de anderen en zichzelf om het leven gebracht. Er zijn geen sporen gevonden waaruit blijkt dat er nog iemand anders in het huis was. Hoe het gezin om het leven is gekomen en wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen.

Waarnemend burgemeester Jacques Niederer van Duiven spreekt maandag van „een triest gezinsdrama”. Volgens hem was Duiven vrijdag al geschokt door de fatale brand. „Dit roept nog meer gevoelens van ontzetting op”, zegt hij.

Bekenden van het gezin en omwonenden gingen er het hele weekeinde al vanuit dat de slachtoffers van de brand de bewoners zouden zijn. In een kapel van de Protestantse Gemeente Duiven ligt sinds zondag een gedenkboek. Een sportclub van de dochter speelde met rouwbanden en ook op Facebook zijn veel berichten geplaatst. Volgens de politie is het onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd pas maandag zo goed als afgerond.

Een voorbijganger ontdekte vrijdagmorgen de brand, die voor veel rook zorgde. De brandweer moest eerst rolluiken losknippen om in het huis te kunnen komen. Binnen vond de brandweer de drie lichamen.