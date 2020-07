Woning verwoest door brand in Zuidoostbeemster

In een houten woning aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster (Noord-Holland) heeft dinsdag een grote uitslaande brand gewoed. Het pand moet als verloren worden beschouwd, laat de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. Niemand raakte gewond, de brandweer is de komende uren nog aan het nablussen.

De bewoners van het vrijstaande pand waren thuis toen de brand ontstond, maar wisten zichzelf tijdig in veiligheid te brengen. Een huisdier wordt nog vermist, aldus de veiligheidsregio. Voor de bewoners is opvang geregeld.

Kort na de eerste melding van de brand iets voor 13.00 uur werd opgeschaald naar een zeer grote brand. De brandweer was met meerdere blusvoertuigen aanwezig en had het vuur rond 16.00 onder controle.

Twee kruisingen op de Oostdijk zijn afgesloten vanwege de brand. De veiligheidsregio verwacht dat die nog enkele uren dichtblijven.

Vanwege de rook die vanaf de brand richting Purmerend trok werd een NL-alert verspreid, maar die is niet langer van kracht.