Woning Veenendaal dicht na vondst drugslab

Burgemeester Gert-Jan Kats heeft een woning aan de Honingzwam in Veenendaal voor drie maanden gesloten nadat er vrijdag een drugslaboratorium was aangetroffen. Het lab is door de politie ontmanteld, de chemische stoffen zijn afgevoerd.

De vondst werd gedaan na een melding van stankoverlast. “Als overheid treden we op tegen drugshandel. Ik kan, mag en wil dat in Veenendaal niet tolereren”, aldus Kats. “De tijdelijke sluiting moet een duidelijk signaal zijn naar degenen die zich bezighouden met dit soort praktijken.”