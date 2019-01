Woning Melissant verwoest door vuurwerkbom

Een woning in het dorp Melissant op Goeree-Overflakkee is in de nieuwjaarsnacht ernstig gehavend geraakt door een zware vuurwerkbom. Volgens de politie is de woning onbewoonbaar door de schade. Dakplaten zijn door de klap op straat gevallen, de voordeur werd eruit geblazen, de gang en het woonkamerraam zijn vernield. Een kat raakte gewond door glasscherven.

De bewoners van het pand aan de Maximastraat bleven ongedeerd. De vuurwerkbom ging af rond half vijf ’s morgens. Volgens de politie kregen de bewoners de schrik van hun leven. Het onderzoek loopt nog en de politie heeft nog geen verdachten aangehouden.