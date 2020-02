Woning in Zaandam beschoten

Een woning in Zaandam is zondagochtend beschoten. Er zijn meerdere kogels afgevuurd. Niemand is gewond geraakt. De gevel liep schade op. Hoe groot de schade is, weet een politiewoordvoerder niet.

De politie ging op onderzoek uit nadat rond 06.45 uur melding was gemaakt van harde knallen in de Kepplerstraat. Daaruit bleek dat op een woning meerdere malen was geschoten. Er zijn ook hulzen aangetroffen.

Vooralsnog zijn geen verdachten aangehouden. Het motief van de schietpartij is nog onbekend. Of de bewoners van de woning bekenden zijn van de politie, wil de woordvoerder niet zeggen. De politie heeft de bewoners al wel gehoord, maar daar kwam nog niet veel uit.