Woning in Pijnacker verwoest door brand

Een woning in Pijnacker (Zuid-Holland) is op tweede kerstdag ernstig gehavend door een grote brand. Toen de brand aan de Vlierlaan uitbrak in de keuken waren er mensen binnen. Twee van hen ademden rook in en zijn nagekeken door ambulancepersoneel, liet de brandweer weten.

Ook de bewoners van twee andere woningen zullen de komende tijd elders moeten verblijven vanwege brandschade. Op foto’s en beelden was te zien dat de vlammen uit het dak sloegen toen de brand op zijn hevigst was.

De brandweer ontruimde de naastgelegen woningen en voerde extra bluswater aan. Aan het begin van de avond had de brandweer het vuur geblust.