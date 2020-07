Woning in Haarlem opnieuw doelwit gewelddadige actie

Een woning aan de Vrijheidsweg in Haarlem is opnieuw doelwit geweest van een gewelddadige actie. Maandagochtend werd aan de achterzijde van het huis een fles met een brandbare stof tot ontploffing gebracht. Daarbij is een tuinstoel verbrand en de achterzijde van de woning beroet. Een verdachte is volgens de politie te voet gevlucht.

De politie kijkt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. Het adres wordt extra goed in de gaten gehouden met onder meer een voor de woning geplaatste camera.