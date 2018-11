Woning Breda dicht na schietpartij

Burgemeester Paul Depla heeft een woning in Breda gesloten na de schietpartij zaterdagavond in zijn stad, waarbij twee mannen gewond zijn geraakt. In de woning van de vriendin van een van de twee mannen is softdrugs gevonden. De woning aan de Amerstraat is zowel vanwege het schietincident als de drugs gesloten.

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Amerstraat. Daar troffen zij een 25-jarige man uit Oosterhout aan die was neergeschoten. Ook zijn vriendin was er. Even later werd de politie gewaarschuwd over een tweede beschoten slachtoffer, een 26-jarige man uit Dordrecht. De politie heeft hem nog niet kunnen spreken.

De drugs in de woning van de vriendin van de Oosterhouter werden gevonden tijdens het op het schietincident volgende onderzoek. Depla heeft de woning gesloten met het oog op de veiligheid van de omwonenden, zegt hij. „Dit wil je in je stad gewoon niet hebben en zeker niet midden in een woonwijk.”

De twee mannen en de vrouw zijn aangehouden. Wie er heeft geschoten en waarom, is nog onduidelijk. De gewonde mannen liggen nog in het ziekenhuis.