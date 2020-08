In Rotterdam is woensdag een woning beschoten. Dat gebeurde in de 2e Carnissestraat. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Na de beschieting zagen getuigen een auto wegrijden. De politie kreeg de auto snel in zicht en zette de achtervolging in. De drie inzittenden konden uiteindelijk in Schiedam worden aangehouden.