In de Limburgse stad Heerlen is in de nacht van dinsdag op woensdag een woning beschoten. Dat meldt de politie. Na onderzoek bleken meerdere kogels te zijn afgevuurd op een huis aan de Van Galenstraat.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen over een mogelijke schietpartij. Toen de agenten aankwamen, was er niemand in het huis aanwezig.

Er werden wel kogelinslagen gevonden. Al snel bleek dat er van buiten op de woning is geschoten. Het onderzoek is nog bezig.