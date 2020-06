Een woning aan de David Blesstraat in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Rond 02.40 uur kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord bij een huis. Agenten vonden ter plaatse hulzen en in de woning van de portiekflat zaten inslagen. De recherche doet onderzoek naar het schietincident en roept getuigen op zich te melden.