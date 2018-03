Woning beschoten in Almere

In Almere is zaterdag aan het begin van de avond een woning aan de Maandagstraat beschoten. Volgens de politie zijn de daders na het afvuren van de kogels er met een scooter vandoor gegaan. Er is niemand gewond geraakt.

De politie wil verder weinig kwijt over het geweldsmisdrijf. Er wordt momenteel onderzoek gedaan en met de bewoners van het pand gesproken. Of zij thuis waren toen de woning werd beschoten, wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De politie zegt ook niet op welke plekken de woning is beschoten. Volgens lokale media zit er een kogelgat in een raam van de woning.