Wonen in je droomhuis

Een woning huren van een woningcorporatie, al ruim honderd jaar is dat mogelijk. Museum Het Schip (hetschip.nl) in Amsterdam viert het jubileum vanaf deze week tot 1 september met stadswandelingen, bustochten en exposities. De tentoonstelling ”Dromen over wonen” in het museum biedt zicht op tien Nederlandse volkshuisvestingsprojecten die zijn gerealiseerd tussen 1884 en 2016. Van elk project is een huidige bewoner gefotografeerd in zijn of haar woning. Vier van hen delen hun ervaringen op deze pagina.

Justus van Effencomplex, Rotterdam

Het Justus van Effencomplex is een rijksmonument en een icoon van de Rotterdamse architectuur. De huur- en koopwoningen bieden daardoor het comfort van nu en de sfeer van de jaren twintig van de vorige eeuw. De huizen zijn gesitueerd rond een grote binnentuin en hebben brede galerijen. De wijk Spangen, waarin het complex ligt, was begin vorige eeuw een wijk in opkomst.

Lisa, Wesley en hun vier kinderen wonen sinds 21 maanden in het Justus van Effencomplex. Wesley is projectleider en Lisa zelfstandig ondernemer. Ze vinden de grote binnentuin en de brede galerijen prettig aan het complex. Bijzonder aan hun woning zijn de speelse indeling en de ruimte. Datzelfde geldt voorde vier voordeuren, diverse trappen en verdiepingen. Lisa zit het liefst op de tweede verdieping. Leukste plekje in de buurt: de Buitenplaats van Spangen aan de Spaansebocht. Ze zijn blij met hun woning en willen ook anderen daarvan laten genieten via het portret.

www.woonstadrotterdam.nl/Home/Justuskwartier

Vluchtmaat, Amsterdam

De Vluchtmaat biedt onderdak aan vluchtelingen zonder verblijfsdocumenten en biedt tevens werkruimte aan kunstenaars, start-ups en non-profitorganisaties.

Eén van de panden waarin onderdak wordt geboden is het voormalige kantoor van Bouwmaat Amsterdam in Amsterdam-Oost. Stichting Noodzaak kraakte deze locatie in eerste instantie, maar al snel mocht de stichting in goed overleg met de eigenaar de locatie in gebruik nemen tot er een andere bestemming is.

Op de foto zien we Teferi. Hij woont sinds een jaar en twee maanden op deze locatie van de Vluchtmaat. Teferi verblijft sinds negentien jaar in Nederland en is al op veel locaties opgevangen. Hij is werkloos omdat hij geen werkvergunning kan krijgen. Maar Teferi zit niet stil en volgt nu mediatrainingen om zichzelf bij te scholen. Hij leert journalistieke stukken schrijven, fotograferen en video’s maken. Teferi vindt het inspirerend dat hij vanuit zijn kamer uitkijkt op de namen van drie landelijke dagbladen (De Volkskrant, Trouw en het AD).

www.vluchtmaat.nl

Kasbah, Hengelo

De Kasbah (1973) in Hengelo is een opvallend wooncomplex, ontworpen door architect Piet Blom. Ellie woont sinds 1983 in de Kasbah. Sinds 2013 is ze gepensioneerd maar ze werkt nog wel als edelsmid. Hiervoor heeft ze in de Kasbah een mooi atelier.

Bijzonder is dat de woningen op palen zijn gebouwd, waardoor er onder de woningen veel plek is voor groen, parkeren en leuke kleine winkeltjes of hobbyruimtes. Het complex heeft hierdoor ook mooie zichtlijnen en doorkijkjes.

De woningen zijn van de kamer tot de nok helemaal open, wat een ruimtelijk effect geeft. Ellie vindt de trapopgang van het huis bijzonder.

„Om meer ruimte te maken, zowel voor de kleinste kamer boven als voor bergruimte, heb ik de trap naar boven verplaatst. De bestaande trap zit er nog wel in, maar is nu bergruimte geworden. In de kamer heb ik een wenteltrap geplaatst met een loopbrug door de kamer heen naar de vide. Hier was oorspronkelijk een hekje, ik heb er een schuifpui geplaatst.”

www.kasbah.nu

Agnetapark, Delft

Meneer Fahrner werd in 1930 geboren in het Agnetapark in Delft en woont er nog steeds. Sinds zijn geboorte is hij drie keer verhuisd, maar altijd op het park blijven wonen.

In zijn huidige onderkomen woont hij nu 25 jaar, na een grote renovatie. Fahrner is een van de drie bewoners die in het Agnetapark zijn geboren en er nu nog wonen. De gepensioneerde administrateur van de kabelfabriek in Delft heeft het park nooit verlaten. „Het is er rustig, er is veel groen en de sfeer is erg goed.” Een praktische reden was dat hij altijd vrijgezel is geweest en ook geen groter huis nodig had. Er heerst hier nog een dorpssfeer, vindt Fahrner. „Mensen zijn er voor elkaar. Als hier de luxaflex naar beneden blijft, komt een buur kijken of het wel goed met me gaat.” Fijn aan de woning vindt hij de ruimte, het uitzicht en de sfeervolle lichtinval. „Ik zit graag voor het raam naar buiten te kijken met zicht op de vijver of lees daar mijn krant.” Zijn favoriete stekje in de buurt zijn zijn eigen tuin en de vijver. Fahrner vindt het leuk om mensen te laten zien wat een bijzondere plek het Agnetapark is. „Veel mensen kennen dit park niet, zelfs veel mensen in Delft niet.”