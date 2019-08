Wonen in een Vlissingse sloopwijk

Een van de oudste Vlissingse buurten gaat tegen de vlakte. Het Ravesteynplein en omgeving maakt plaats voor nieuwbouw. De meeste huizen staan al leeg. Een enkele bewoner is achtergebleven.

Rond 2022 moet in het Vlissingse Middengebied, even buiten het stadscentrum, een compleet nieuwe wijk verrijzen met 127 woningen. De nieuwbouw komt op de plek van het Ravesteynplein, een buurt uit de jaren dertig. De Vlissingse woningbouwcorporatie l’escaut woonservice besloot twee jaar geleden dat die wijk tegen de vlakte moest. De huizen waren sterk verouderd en technisch op, vertelt projectleider Olaf Cornelius van l’escaut. „Gezien de staat van de huizen had het volgens ons geen zin meer om nog fors te investeren in de renovatie van de huizen.”

Maar er kwam verzet. Het Ravesteynplein is een in stedenbouwkundig opzicht bijzondere wijk, met een aparte structuur. De wijk bestaat uit een buitenring en een binnenring, een soort hofje, waar het aangenaam beschut wonen was. Er werd een klankbordgroep opgericht waarin samen met onder andere de bewoners drie opties werden besproken: volledige sloop en nieuwbouw, volledige renovatie, en als derde mogelijkheid: behoud van het binnenplein en nieuwbouw van de buitenring in de omliggende straten.

Uiteindelijk is toch voor sloop en nieuwbouw gekozen, waarbij volgens Cornelius in het nieuw te bouwen complex nadrukkelijk recht zal worden gedaan aan het bijzondere architectonische karakter van het Ravesteynplein en omgeving. Er zal worden gebouwd in de geest van de architectuur van de te slopen wijk. „Ook de twee poortjes die aan twee zijden toegang bieden tot het intieme binnenplein, keren in het nieuwe ontwerp terug. Die worden zodanig vormgegeven dat het risico dat ze een hangplek worden, wordt ondervangen”, vertelt Cornelius.

Arbeiderswoningen

Het Ravesteynplein werd eind jaren dertig gebouwd om te voorzien in de grote behoefte aan arbeiderswoningen voor de werknemers van de snel groeiende Vlissingse scheepswerf De Schelde. Het initiatief tot de bouw kwam destijds van de plaatselijke woningbouwvereniging Goed Wonen.

Het is de bedoeling dat de sloop dit najaar van start gaat. In de nieuw te bouwen wijk komen 108 sociale huurwoningen en 19 koopwoningen, in totaal 127, een flink kleiner aantal dan de huidige 183.

Van de 35 achterblijvers heeft Dagmar Sinke inmiddels een nieuw huis gevonden in Wissenkerke. Zij woonde acht jaar in de buurt. „Er waren hier veel sociale problemen”, zegt ze. „Eigenlijk ben ik blij dat ik uit Vlissingen weg kan.” De communicatie van l’escaut over de sloopplannen naar de bewoners toe was volgens haar verre van optimaal. „De mensen zijn veel te laat geïnformeerd en ik kreeg weinig hulp bij het vinden van een nieuwe woning.”

Ezzat Khouzam wacht in zijn hoekwoning aan het binnenplein tot hij, naar hij hoopt in oktober, samen met zijn zoon kan vertrekken naar België. De in Egypte geboren man is Franstalig en hoopt in het Franssprekende deel van België terecht te komen. „Ik woonde dertig jaar in Vlissingen, waarvan acht jaar hier aan het plein.”

Buurtbewoner Donson heeft inmiddels ook alternatieve woonruimte. „Met de eerste woning die l’escaut aanbood ging ik niet akkoord, die stond helemaal in de stad. Nu krijg ik binnenkort een huis hier vlakbij. Maar eerlijk gezegd had ik er geen moeite mee gehad als ze mijn huidige woning hadden opgeknapt. Van mij hoefde die niet te worden gesloopt.”