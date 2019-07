Wonen boven druk spoorwegnet stap dichterbij

Binnen afzienbare tijd komen er woningen, kantoren en parken boven drukke spoorknooppunten. NS, ProRail, het Rijk en een aantal private partijen hebben woensdag in Utrecht een intentieverklaring ondertekend om de plannen verder uit te werken.

„Onbenutte plekken die lang niet bereikbaar waren omdat er allerlei technische drempels waren, willen wij nu gezamenlijk gaan ontwikkelen. Dit initiatief draagt bij om het tekort aan woningen op te lossen”, aldus staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken na afloop van de bijeenkomst. Volgens hem is de druk op de woningmarkt nu zo groot, dat wonen vlak langs en boven het spoor in beeld komt.

„Die ruimtedruk heb je nodig”, stelt Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed van de NS. Hij promoveerde in 2006 al op dit onderwerp. In Amsterdam is de ruimte zo schaars en de grondprijs zo hoog dat het ontwikkelen boven de sporen volgens hem rendabel is geworden. „Bovendien vinden meer en meer mensen het niet meer noodzakelijk om een auto te hebben”, stelt hij.

Volgens de directeur bieden naast Amsterdam ook steden als Den Haag en Utrecht kansen voor de ‘nieuwe bouwgronden’. Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied) van Utrecht juicht de ontwikkeling toe. Hij wil op termijn een combinatie van allerlei functies op het spoor en denkt daarbij aan een combinatie van wonen, sporten, werken en een park.

Alle partijen die woensdag de intentieverklaring hebben ondertekend, hebben beloofd mee te betalen aan de realisatie van de plannen. Een duidelijk tijdspad wordt nog niet genoemd, maar er wordt voorzichtig gedacht aan tien jaar.