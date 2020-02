Wonderkind Laurent Simons (10) wil in Israël studeren

De 10-jarige Laurent Simons uit Amsterdam, die op koers lag om als jongste ooit een bacheloropleiding te voltooien, wil zijn studie vervolgen in Israël. Dat meldt de Israëlische ambassadeur in Brussel, Emmanuel Nahshon, woensdag op Twitter.

In december kwam de Belgisch-Nederlandse Simons in het nieuws vanwege een conflict met de TU Eindhoven, waar hij de bachelor Electrical Engineering volgde. De universiteit vond het tijdschema van de jongen, die op zijn 8e voor het gymnasium slaagde, onrealistisch. Zijn ouders wilden graag dat de jongen zijn bacheloropleiding voltooide voor zijn 10e verjaardag, op 26 december vorig jaar. Omdat de TU Eindhoven hiermee niet akkoord ging, besloten zijn ouders de jongen van de universiteit te halen.

The young Belgian prodigy Laurent Simons is 9 years old . He is finishing his graduate degree and wants to continue his studies in Israel ! This boy is uniquely gifted in science and it would be wonderful to have him as a student in one of our prestigious universities 🇮🇱 pic.twitter.com/JghJZwnpjt