Won-zorgcentrum Beth-San haalt The New York Times

Het reformatorische woon-zorgcentrum Beth-San in Moerkapelle van Cedrah heeft met haar faciliteiten voor mensen met dementie de Amerikaanse krant The New York Times gehaald.

Onder de titel ”Kijk eens naar deze ongebruikelijke strategieën voor het bestrijden van dementie” schreef The New York Times over hoe er in Nederland omgegaan wordt met dementie. Beth-San kwam in het artikel aan bod met een fietslabyrint.

De Amerikaanse krant brengt het christelijke verzorgingshuis Beth-San in beeld aan de hand van de bewoners Arie Pieter Hofman (87) en Neeltje Hofman-Heij (88). De twee rijden een virtuele fietsroute door hun oude woonplaats Gouda op een hometrainer die verbonden is met een computerscherm.

Het bedrijf dat de fietstour maakt, Fiets Labyrinth, zou 500 van dergelijke simulators hebben verkocht in Nederland. De Nederlandse maker van de projectoren, Qwiek, zegt dat het systemen heeft hangen in 750 Nederlandse verzorgingstehuizen.