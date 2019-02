Wolvin eet Veluws wild

De tweede wolvin die zich vrijwel zeker op de Veluwe heeft gevestigd, voedt zich met wild dat in haar territorium op de Midden-Veluwe leeft. Dat staat vast nu er een door de wolvin aangevreten hertenkalf is gevonden in de boswachterij Uchgelen-Hoenderloo. De wolvin heeft in haar omgeving nog geen schapen gedood.

Ecoloog Hugh Jansman van onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research van de Wageningse universiteit noemt de vondst van het halfopgegeten hertenkalf „uniek.” „Het is voor het eerst dat we bewijs hebben dat wolven op de Veluwe wilde hoefdieren eten. Dat vermoedden we al op basis van haren in de wolvenkeutels die we verzamelen op de Veluwe.”

Wolvin GW960f loopt al bijna een halfjaar rond op de Midden-Veluwe. Eerder deze maand stelden onderzoekers vast dat wolvin GW998f, afkomstig uit een roedel in Duitsland, definitief een plek heeft gevonden op de Noord-Veluwe. Deze wolvin heeft waarschijnlijk al een partner, zodat er kans is op jonge wolfjes.

Sommige boeren en natuurbeheerders zijn bang dat wolven hun vee zullen aanvallen. Volgens wolvenkenners hebben gevestigde wolven een grote voorkeur voor wilde prooidieren.

Vier wolven gezien in drie maanden tijd