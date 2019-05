Wolvenpaar op Veluwe, kans op kleintjes

Op de Veluwe loopt een wolvenpaar rond, zo blijkt uit een foto die enkele weken geleden genomen werd door een zogenoemde cameraval. De afbeelding werd zondag gepubliceerd door de Zoogdiervereniging en Wolven in Nederland. Mogelijk hebben de twee zelfs jongen, aldus de organisaties.

Onderzoek van keutels had al aangetoond dat begin dit jaar twee wolvinnen gezelschap hadden gekregen van een mannelijke soortgenoot, maar het was onduidelijk of hij was gebleven. De afbeelding geeft uitsluitsel, aldus de organisatie. Uiterlijke kenmerken tonen aan dat de wolvin voorop loopt, gevolgd door de reu.

Er is speculatie dat de dieren eind januari of begin februari hebben gepaard. Die is gebaseerd op bloed dat gevonden is dat wolvinnen verliezen als ze geslachtsrijp en ontvankelijk zijn. Als er gepaard is, dan is het mogelijk dat er rond eind maart of begin april welpen geboren zijn. Vaak werpen wolvinnen vier of vijf kleintjes.