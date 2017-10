Wolkers geëerd in geboorteplaats

Onno Blom, de biograaf van Jan Wolkers, heeft voor Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest een expositie samengesteld met werk van de beeldend kunstenaar en auteur die tien jaar geleden overleed. Er zijn in de twee tentoonstellingszalen onder meer niet eerder geëxposeerde werken van de in 1925 in Oegstgeest geboren Wolkers te zien.

De schrijver van onder meer ‘Terug naar Oegstgeest’ hing in zijn jonge jaren veel rond in de bossen bij het kasteel en maakte tekeningen van de omgeving. Op de tentoonstelling zijn vanaf 18 oktober olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen te bekijken, zoals ‘het grote gele doek’, het laatste grote werk van Jan Wolkers.

De tentoonstelling is onderdeel van de Wolkersweken in Oegstgeest en omgeving (van 15 tot en met 26 oktober). Blom presenteert deze maand zijn Wolkers-biografie ‘Het litteken van de dood’.