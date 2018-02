Wolf waargenomen in Betuwe en bij Wageningen

In Gelderland is woensdagochtend een wolf gezien. Het is de derde wolf waarvan bevestigd is dat die Nederland dit jaar aandoet. Dat hebben experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut op basis van beeldmateriaal bevestigd, meldt Nature Today. Volgens de website lijkt een ware opmars van wolven vanuit Duitsland aan de gang te zijn. Van permanente vestiging is echter nog geen sprake.

De wolf die woensdagochtend opdook, is in het schijnsel van de koplampen van een auto in de Betuwe gefilmd. Enkele uren later liep het dier ongeveer tien kilometer verderop langs de Nederrijn. Daarna werd de wolf nog eens gezien aan de zuidelijke rand van de Veluwe, op hemelsbreed enkele tientallen kilometers van de vorige waarneming, aan de andere kant van de Nederrijn. Het is zeer waarschijnlijk dat het hier steeds om hetzelfde dier gaat, aldus Nature Today. Mogelijk gaat het om de wolf die 19 februari in het Duitse Rees is gezien.

Rond de jaarwisseling liep al een gezenderde wolf door een groot deel van het oosten van Nederland. Dit dier is inmiddels in België. Sinds begin februari verblijft daarnaast een wolf in Twente.

De opmars van wolven uit Duitsland is volgens Nature Today te verklaren door de gestage groei van de Duitse wolvenpopulatie. Sinds de eerste wolvenroedel in 2000 telt de Duitse populatie nu minimaal zestig roedels. De jonge ‘pubers’ van deze roedels zoeken elk jaar een eigen leefgebied. Dit resulteert steeds vaker in waarnemingen van wolven in Nederland, aldus Nature Today.

Overigens is sprake van meer meldingen van wolven in Nederland, maar bij een deel kon niet bevestigd of ontkracht worden dat het ging om een wolf.

De kans een wolf te zien is heel klein. Zolang ze met rust worden gelaten, vormen wolven volgens Nature Today geen gevaar voor mensen. Wie er wel een ziet, wordt opgeroepen afstand te houden.