Wolf vestigt zich in Drenthe, waarschijnlijk ook in Brabant

Er heeft zich definitief een mannelijke wolf gevestigd in Drenthe. Het dier zwerft rond aan beide kanten van de snelweg A28 tussen Emmen en Drachten en in het Drents-Friese Wold. Het is zeer waarschijnlijk dat zich ook in het heidegebied onder Eindhoven een mannetjeswolf heeft gevestigd. Daar is eind van deze maand zekerheid over.

Dat blijkt uit een rapportage van BIJ12 over de activiteiten van wolven in Nederland tussen mei en juli van dit jaar. BIJ12 is het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade bijhoudt.

Deskundigen gaan voor de provincie Drenthe de grenzen van het leefgebied van de wolf vaststellen. Daarna zal een gebiedscommissie, waarin ook schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties zitten, zich buigen over preventieve maatregelen en vergoeding van wolvenschade. In Noord-Brabant is een platform opgericht dat de gevolgen van de vestiging van de wolf onderzoekt. In dat platform zijn veehouders en de landbouw ook vertegenwoordigd. Drenthe en Noord-Brabant nemen een voorbeeld aan het wolvenbeleid in Gelderland.

Tot nu toe hadden wolven alleen in Gelderland territoria uitgekozen. Op de Noord-Veluwe leeft een paartje, dat inmiddels tweemaal jongen heeft gekregen. Op de Midden-Veluwe leeft een solitaire wolvin. In totaal lopen er nu dertien wolven rond in Nederland, aldus BIJ12 en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.

Bij het wolvenpaar op de Noord-Veluwe wonen waarschijnlijk nog drie welpen uit 2019 en vier die dit jaar geboren zijn. Een van de welpen uit 2019 was recent te zien op camerabeelden uit de Veluwezoom. Zij is de eerste in Nederland geboren wolvin die op zoek is naar een eigen territorium. De wolf die in het voorjaar voor veel ophef zorgde in het gebied rond het Brabantse Heusden is volgens BIJ12 vertrokken naar België of de Vogezen.

Sinds mei kwamen er bij het Wolvenmeldpunt 347 meldingen van mogelijke wolvensporen binnen. In 61 gevallen is vastgesteld dat het om een wolf ging. Er waren 38 schademeldingen, maar in vijftien gevallen was niet een wolf maar een hond of een vos de dader. Veehouders met vastgestelde aanvallen van wolven op hun dieren krijgen een schadevergoeding.