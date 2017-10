Wolf gesignaleerd op de Veluwe

Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van foto’s hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat.

„Het dier is afgelopen week op verschillende plekken op de Veluwe en door verschillende mensen gezien, van ’t Harde tot aan Arnhem”, zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. Een nadere plaatsaanduiding wordt niet gegeven geven, om een toeloop van mensen te voorkomen. „De wolf is gebaat bij rust”, zegt Everdien Gunsing van de provincie Gelderland. Waarschijnlijk is het roofdier afkomstig uit Duitsland.

Wolven voeden zich met wilde zwijnen en reeën, maar kunnen in sommige gevallen ook schapen en geiten opeten. Boeren worden gemaand hun vee goed in te rasteren, eventueel met een hek van schrikdraad.

De provincie Gelderland geeft op de website informatie over hoe om te gaan met de wolf en wat je moet doen als je schade van het dier ondervindt. Ook is er een kopje ‘meest gestelde vragen’. In het algemeen adviseert de provincie afstand te houden en honden aan de lijn te houden.

Natuurmonumenten noemt de komst van het roofdier goed nieuws. „Als de wolf terugkeert, laat dat zien dat er in ons drukke land nog plekken zijn voor een toppredator als de wolf: grote robuuste natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. De wolf maakt de Nederlandse natuur diverser en spannender.”

In september was er ook een wolf in Nederland. Die bleek toen twee schapen te hebben doodgebeten in Groningen en daarna weer naar Duitsland te zijn vertrokken.