Wolf gesignaleerd in woonwijk Bennekom

In Veenendaal en Bennekom is woensdagavond en -nacht vermoedelijk een wolf gezien. Beelden van zijn door RTV Utrecht en Omroep Gelderland online gezet. De organisatie Wolven in Nederland zegt dat het zeer waarschijnlijk om wolven gaat. Of het om hetzelfde dier gaat, is niet duidelijk.

De maker van het filmpje van de wolf in Veenendaal zag het dier vanuit zijn auto rond 01.30 uur op de Nieuweweg lopen, midden in de bebouwde kom van die plaats. Volgens maker Johnny van Dijk leek het beest op ,,een wilde woeste hond". "Hij was niet bang en keek me recht aan." Hij legde de vermoedelijke wolf met zijn camera vast.

In Bennekom legde Jorg Bolder de vermoedelijke wolf met zijn smartphone vast, toen hij op de fiets terugkeerde van zaalvoetbal. ,,.Ik wist meteen dat het een wolf was. Hij was zo groot en fors. Zoveel groter dan een hond."

Woensdag werd in de Betuwe ook al een dier waargenomen waarvan wordt vermoed dat het om een wolf gaat.