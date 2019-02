Wolf en orkest verdelen christelijke politiek Overijssel

De wolf moet eerder afgeschoten kunnen worden, vindt Dirk van Dijk, lijsttrekker van SGP Overijssel. ChristenUnie (CU) en CDA staan daar milder in. Het is een van de verschillen tussen de christelijke provinciale partijen in Overijssel.

„Ik zie het uit de hand lopen met de wolf”, zegt Van Dijk. Hij proeft angst bij schapenhouders voor schade en dode dieren door wolven. Vorige maand stelden de twaalf provincies het Interprovinciaal Wolvenplan vast, waarin de mogelijkheden verruimd zijn om wolven af te schieten. Volgens Van Dijk gaat dat plan niet ver genoeg. „In het plan staat dat er geschoten mag worden als de wolf een mens agressief bejegent of bij herhaling beschermd vee aanvalt. Ik vind dat er ook gejaagd mag worden als er andere dieren worden aangevallen.”

Volgens CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum geeft het wolvenplan juist genoeg ruimte om wolven af te schieten. „In het plan staat dat als de populatie te veel toeneemt, er gejaagd mag worden. Maar we hebben ons ook aan Europese regelgeving te houden, waarin staat dat de wolf een beschermde diersoort is.” Beheerjacht is zeker een mogelijkheid voor het CDA, benadrukt Van Hijum.

Orkest

Een tweede discussiepunt betreft de bijna 1 miljoen euro die de provincie Overijssel jaarlijks spendeert aan Het Orkest van het Oosten. Te veel, vindt SGP’er Van Dijk. „Kleine culturele evenementen raken door dit soort grote uitgaven ondergesneeuwd.” CU en CDA vinden dat onzin. „Wij zien het orkest als een publieksvoorziening waar iedereen wat aan heeft. De professionele musici zijn van belang op het gebied van scholing, en vanuit dat oogpunt vinden wij dit zeker de subsidie waard”, stelt CU-lijsttrekker Renate van der Velde.

CDA’er Van Hijum denkt niet dat kleine evenementen last hebben van de subsidie die het orkest krijgt. „De provincie heeft jaarlijks 17 miljoen euro gereserveerd voor cultuur. Daarmee zijn er voldoende middelen om ook streekcultuur, monumenten en erfgoed van subsidie te voorzien.”

Kritiek van de SGP is dat niet alle soorten muziek die het orkest ten gehore brengt aansluiten bij de principes van de SGP. „Het Orkest van het Oosten begeleidt ook opera’s op zondag. Daar heeft mijn partij weinig mee op. Vanuit financieel en principieel oogpunt zijn wij tegen die grote uitgave.”

De CU bekijkt het anders: „Het orkest heeft een educatieve functie en bereikt een groot publiek. Wij toetsen niet alles aan strikt christelijke normen, zoals de SGP doet”, legt Van der Velde uit.

Zakken

Een ander verkiezingsthema is het wegzakken van de bodem in de Kop van Overijssel. Voor de vele boeren in het gebied wordt het grondwaterpeil laag gehouden, waardoor het veen krimpt en dus zakt. Wat moet er gebeuren om het tij te keren?

„Overijssel kan veel leren van Friesland”, vindt de geboren Fries Van Hijum. „Daar zijn maatwerk en draagvlak uitgangspunt en worden boeren niet van hun grond verjaagd.” Hij maakt zich zorgen over de houding die de CU aanneemt, die hij omschrijft als „de boerenbedrijven op slot zetten.”

Van der Velde ontkent dat haar partij van zins is om het veengebied onder water te zetten en de boeren weg te jagen. „Er lopen onderzoeken naar wat we kunnen doen. Een oplossing is bijvoorbeeld dat boeren gewassen gaan verbouwen die het goed doen op vochtige bodem. Ook onderwaterdrainage (een techniek waarmee het tempo van afbraak van veen ongeveer wordt gehalveerd, NvL) is een optie. Wij willen zorgvuldig zoeken naar de oplossing en denken dat boeren nog zeker tientallen jaren in het gebied kunnen blijven.”

Klimaat

Belangrijkste thema bij de provinciale verkiezingen is duurzaamheid, bevestigen de drie partijen. „Natuur- en landbouwbeleid zijn taken van de provincie. Ze is daarmee een onmisbare bestuurslaag als het gaat om duurzaamheid”, vindt Van Hijum.

CDA, CU en SGP vinden duurzame omgang met de schepping belangrijk. „Er zijn wel kleine verschillen in de voorstellen, maar dat gaat echt om de details”, ziet Van der Velde. Klimaatverkiezingen, zoals GroenLinksleider Jesse Klaver de verkiezingen noemt, zijn het volgens Van der Velde niet: „Zorg dragen voor de natuur gaat verder dan het terugdringen van de uitstoot van CO2.”

Dit is het eerste deel in een serie over hete hangijzers in de provincie. Donderdag: Zuid-Holland.