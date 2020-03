Wolf duikt op in Gelderse boomgaard

In de gemeente West Betuwe (Gelderland) is donderdagochtend een wolf gezien. Het dier dook rond 09.00 uur op in een boomgaard en werd vastgelegd op film, meldt Nature Today. Mensen wordt opgeroepen de wolf met rust te laten en afstand te bewaren.

Het is niet voor het eerst dat een wolf wordt gespot in deze omgeving. In februari 2018 liep een wolf via Elst en Randwijk door de Betuwe heen. Het dier zwom uiteindelijk de Rijn over, waarna de wolf uiteindelijk bij de Gelderse Vallei terechtkwam. Daarna is hij spoorloos verdwenen.

Een andere wolf, die bekendstaat als August, dook in juli 2018 op bij Buren. Het dier heeft zich momenteel gevestigd in de buurt van de Belgische plaats Leopoldsburg, aldus Nature Today.

Begin deze maand werd nog een wolf doodgereden in de buurt van het Gelderse Epe. Het ging om een jong mannetje. De automobilist die de wolf in de schemering aanreed, had dat gemeld bij de politie.