Wolf bijt schapen dood in Drenthe

In Drenthe lopen nog steeds een of meer wolven rond. In december zijn in die provincie weer zes schapen gedood door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek dat donderdag bekend is gemaakt door BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade afhandelt.

In januari zijn zes vondsten van dode schapen in Drenthe gemeld bij BIJ12 en één in februari. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of deze 27 schapen ook zijn aangevallen door een wolf. De meldingen komen meermalen uit Grollo, Zwiggelte en Hooghalen. Schaapskuddes in die plaatsen werden vorig najaar ook al aangevallen door een wolf.

Nu er al ruim drie maanden wolvenmeldingen uit Drenthe komen, kan het zijn dat een wolf daar een territorium aan het afbakenen is. Als een wolf zes maanden op dezelfde plek blijft, heeft hij zich volgens wolvenkenners gevestigd. Het kan ook zijn dat er telkens andere zwerfwolven door de noordelijke provincie lopen. Die verlaten in deze tijd van het jaar hun roedels in Duitsland om een eigen plek te zoeken.