Woerdense kerk mag klokken ’s nachts niet meer luiden

De klok van de Bonaventurakerk in Woerden mag na 126 jaar niet meer ’s nachts luiden. Een buurtbewoner diende een klacht in over het nachtelijke gebeier.

Na de klacht van de bewoner, die op het nabijgelegen Defensie-eiland woont, deed de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) een geluidsmeting. Wat bleek: de kerkklokken overschrijden het wettelijke maximum. Ze produceren ’s nachts 70 decibel, terwijl maar 60 decibel is toegestaan.

Daarop besloot het kerkbestuur de klok voortaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet meer te luiden.

De pastoor van de kerk, Huub Spaan, betreurt de beslissing. Er is volgens hem nog onderzocht of de klokken anders afgesteld kunnen worden, zodat ze niet zo hard slaan. Maar dat bleek veel te duur.

Veel bewoners in de omgeving reageren met onbegrip op het besluit. Ze vinden dat de klokken gewoon moeten blijven luiden. „Die persoon wist waar zij ging wonen. De kerk staat er al heel lang”, zo liet een bewoner weten aan RTL Nieuws.